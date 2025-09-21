Week-end sans point pour la NHA

Un week-end difficile pour la Neuchâtel Hockey Academy. Les Hirondelles ont essuyé deux revers en Women’s League de hockey sur glace. Le premier était samedi, sur la glace de Davos. La NHA s’est inclinée 3-1, avec une réussite marquée par la Canadienne Tatum White dans le dernier tiers-temps (52e). Et pour leur second match en deux jours, ce dimanche, les Hirondelles sont restées muettes aux Patinoires du Littoral face aux ZSC Lions : défaite 3-0. La NHA qui a tenu bon jusqu’à la mi-match, avant d’encaisser deux buts aux 33 et 39e minutes et le dernier dans la cage vide en fin de match (59e).

Au classement, la Neuchâtel Hockey Academy est toujours lanterne rouge avec aucun point engrangé en quatre rencontres. Prochain match jeudi à 20h sur la glace du HC Fribourg-Gottéron Ladies. /lgn