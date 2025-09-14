Reprise difficile pour la NHA

La Neuchâtel Hockey Academy a entamé sa saison de Women’s League par deux défaites. Les Hirondelles ...
Reprise difficile pour la NHA

La Neuchâtel Hockey Academy a entamé sa saison de Women’s League par deux défaites. Les Hirondelles ont perdu 7-1 contre Zoug samedi et 4-2 face à Ambri dimanche.

La Neuchâtel Hockey Academy a vécu un premier week-end compliqué en Women's League. (photo : Pierre Boldt). La Neuchâtel Hockey Academy a vécu un premier week-end compliqué en Women's League. (photo : Pierre Boldt).

Rentrée délicate pour la Neuchâtel Hockey Academy. La formation de Philippe Stengel a commencé son exercice de Women’s League de hockey sur glace par deux défaites. Les Hirondelles ont d’abord été largement dominées par Zoug 7-1 samedi soir aux Patinoires du Littoral, avant de subir la loi d’Ambri 4-2 dimanche au Tessin.

Si la NHA n’a pas vraiment eu sa chance face à l’un des favoris au titre, elle aurait pu espérer faire mieux face à Ambri. Mais l’égalisation de Tatum White à 2-2 en début de troisième tiers-temps n’a finalement pas permis d’inverser la tendance.

La Neuchâtel Hockey Academy aura l’occasion de débloquer son compteur de points samedi prochain à Davos. Une rencontre programmée à 15h. /gjo


 

