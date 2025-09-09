Un HCC « bien armé » entame la saison avec ambition

Les Mélèzes vont à nouveau vibrer aux sons des « oh oh oh » de Sweet Caroline. C’est le moment que tous les fans de hockey sur glace et du HC La Chaux-de-Fonds attendent, la reprise de la compétition. L’excitation est également grande pour les joueurs et le staff, à quelques heures du premier match de la saison de Swiss League, mardi soir à 19h45 face à Winterthour à la patinoire des Mélèzes.

« La préparation a été très longue avec l’élimination prématurée en quart de finale des play-off en février dernier », lâche Arnaud Jaquet à la veille d’entamer à 35 ans sa 16e saison avec le HCC. Depuis début août, les hommes de Louis Matte ont disputé sept matches amicaux pour un bilan de cinq victoires et deux défaites. « On a fait une bonne préparation, l’équipe est bonne, on est tous motivés et l’état d’esprit est excellent. Là on se réjouit vraiment de recommencer, » s’exclame le défenseur.