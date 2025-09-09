Un HCC « bien armé » entame la saison avec ambition

Le HC La Chaux-de-Fonds commence son championnat de Swiss League de hockey sur glace mardi soir à domicile contre Winterthour. Avec huit nouveaux joueurs, le club de la Métropole horlogère est meilleur « sur le papier » que lors du précédent exercice.
Les Mélèzes vont à nouveau vibrer aux sons des « oh oh oh » de Sweet Caroline. C’est le moment que tous les fans de hockey sur glace et du HC La Chaux-de-Fonds attendent, la reprise de la compétition. L’excitation est également grande pour les joueurs et le staff, à quelques heures du premier match de la saison de Swiss League, mardi soir à 19h45 face à Winterthour à la patinoire des Mélèzes.
« La préparation a été très longue avec l’élimination prématurée en quart de finale des play-off en février dernier », lâche Arnaud Jaquet à la veille d’entamer à 35 ans sa 16e saison avec le HCC. Depuis début août, les hommes de Louis Matte ont disputé sept matches amicaux pour un bilan de cinq victoires et deux défaites. « On a fait une bonne préparation, l’équipe est bonne, on est tous motivés et l’état d’esprit est excellent. Là on se réjouit vraiment de recommencer, » s’exclame le défenseur.
Arnaud Jaquet : « Sur le papier, ce HCC 2025/2026 est plus fort que celui de la saison passée. »
Un HCC taillé pour viser les sommets
Le HC La Chaux-de-Fonds compte huit nouveaux joueurs : le gardien Santo Simmchen, les défenseurs Tim Grossniklaus, Joël Scheidegger et les attaquants Noah Böhler, Thibault Frossard, Yoann Imesch, Michael Loosli et le Canado-américain Matthew Boucher. « On a fait de bons transferts », estime l’entraîneur du HCC Louis Matte. « Mais la vérité est sur la glace et il faut que la chimie prenne », ajoute le Québécois. « Il y a davantage de poids derrière, on va être meilleur dans les duels en un contre un. On avait aussi ciblé le travail devant le but sans le puck. On a également un bon deuxième gardien. Le contingent affiche davantage de profondeur et de qualité. Dans l’ensemble, on est content. Désormais, il faut mettre toutes les pièces du puzzle en place », précise Louis Matte.
Louis Matte : « Physiquement, on va être plus solide. »
Entraîneur à succès, Louis Matte se plaît aux Mélèzes. « Le but a toujours été de gagner et de décrocher la promotion. Ce sont des choses qui sont dans le viseur et qui me poussent à rester ici », explique le coach des Abeilles. Mais quand on évoque les objectifs pour cet exercice, il reste encore prudent : « On vise le top quatre en saison régulière pour avoir l’avantage de la glace (en quart de finale des play-off). Mais comme on dit, l’appétit vient en mangeant », souligne celui qui a glané deux titres de champion de Swiss League et une Coupe de Suisse depuis son arrivée en 2022.
« On veut inculquer ici la culture de la gagne et de la performance. »
Un championnat plus long et plus relevé
La Swiss League compte cette saison 11 équipes avec la promotion d’Arosa. Ce qui rajoute cinq matches au championnat régulier, soit 50 rencontres au total. Le niveau sera plus élevé, aux yeux de l’entraîneur québécois. « Olten s’est grandement renforcé, Bâle s’est renforcé, Sierre est allé chercher des joueurs de National League. La concurrence sera plus grande avec, je pense, six équipes qui vont pouvoir lutter pour les premières places, » conclut Louis Matte.
À noter que pour cette reprise du championnat, RTN sera en direct des Mélèzes mardi dès 17h pour une émission spéciale avec de nombreux invités. /jpp