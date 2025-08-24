Changements et ambitions pour la Neuchâtel Hockey Academy

À trois semaines de la reprise du championnat, le club de Women’s League de hockey sur glace a présenté son équipe et ses ambitions pour la saison à venir. Plusieurs mouvements internes doivent permettre aux Hirondelles de viser les play-off.
La Neuchâtel Hockey Academy se prépare à retrouver l'élite du hockey suisse. Les Hirondelles entament dans trois semaines le championnat de Women's League de hockey sur glace. Lors de la présentation de l'équipe jeudi dernier, les dirigeants ont annoncé viser les play-off, mais aussi le Final Four en National Cup. Pour y parvenir, des changements ont été faits. Yan Gigon, entraîneur de l'équipe durant plus de 10 ans, a notamment cédé sa place de coach à Philippe Stengel pour devenir directeur technique. « On a changé et renforcé le staff. De quoi amener de nouvelles idées », explique Yan Gigon.
Yan Gigon : « Il y a eu beaucoup de brassage en Women’s League. Je pense qu’on a toutes nos chances d’atteindre les play-off ».
Nouvelle dynamique
Au niveau de l’effectif, les Hirondelles évolueront avec deux nouvelles étrangères cette saison. L’Américaine Alexandria Weiss et la Canadienne Tatum White rejoignent l’équipe et s’ajoutent à la Française Clara Piazzon et à la Polonaise Tetiana Onyshchenko au rang des mercenaires de la NHA. « Cette année, nous avons reçu une soixantaine de demandes de joueuses étrangères qui voulaient rejoindre le club », souligne Yan Gigon.
Yan Gigon : « On essaye de trouver les meilleures joueuses étrangères. Mais également des hockeyeuses qui collent à la mentalité de l’équipe ».
Des charges dès la rentrée
Autre nouveauté pour la NHA cette saison, comme pour toutes les autres équipes de l’élite : l’introduction des charges. Un changement qui n’était pas du goût de la Neuchâtel Hockey Academy, seul club à s’être opposé à cette réforme. Finalement, les Hirondelles devront faire avec cette nouveauté. Pour Clara Piazzon, qui disputera sa deuxième saison avec la NHA, c’est plutôt une bonne chose. « Les charges vont beaucoup changer le jeu. Elles vont mettre certaines joueuses en difficulté. Mais ayant joué avec les garçons en junior, moi je suis pour », explique-t-elle.
Clara Piazzon : « On sent l’équipe beaucoup plus soudée. Durant les entraînements, on retravaille les bases et la technique. C’est un grand pas pour cette saison ».
D’ici la reprise du championnat, la NHA disputera encore des matches amicaux et un tournoi de préparation à Huttwil. Son premier match de la saison en Women’s League est agendé le 13 septembre aux patinoires du Littoral face à Zoug. /gjo