Changements et ambitions pour la Neuchâtel Hockey Academy

Des charges dès la rentrée

Autre nouveauté pour la NHA cette saison, comme pour toutes les autres équipes de l’élite : l’introduction des charges. Un changement qui n’était pas du goût de la Neuchâtel Hockey Academy, seul club à s’être opposé à cette réforme. Finalement, les Hirondelles devront faire avec cette nouveauté. Pour Clara Piazzon, qui disputera sa deuxième saison avec la NHA, c’est plutôt une bonne chose. « Les charges vont beaucoup changer le jeu. Elles vont mettre certaines joueuses en difficulté. Mais ayant joué avec les garçons en junior, moi je suis pour », explique-t-elle.