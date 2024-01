Gary Sheehan : les licences B peuvent « fausser le championnat »

Il y a une semaine, le HC Ajoie prêtait trois joueurs au HC La Chaux-de-Fonds. Ces prêts font jaser ? Alors arrêtons-nous cinq minutes sur le système controversé des licences B, qui rappelons-le, permettent aux joueurs appartenant à un club d’aller jouer ailleurs.

L’opposition de ce samedi entre le HC La Chaux-de-Fonds et Olten (19h à la patinoire des Mélèzes) illustre bien la problématique. Ces deux clubs se ressemblent : ils sont prétendants au titre de champion de Swiss League et sont tous deux amoindris par les blessures. Mais les Abeilles, plus touchées que les Souris, reçoivent davantage de soutien extérieur. Pourquoi ? La réponse tient en partie dans le bon carnet d’adresses du directeur technique du HCC Loïc Burkhalter, mais surtout dans le fait qu'Olten pourrait être promu au terme de la saison, contrairement au HCC (dont le dossier de candidature a été retoqué) : l’équipe qui n’est pas une menace cette saison pour les clubs de l’élite est ici favorisée.





Logique économique

Si un club peut empêcher Olten voire Viège d’arriver en barrage, c’est bien le HCC. L’entraîneur du HCC Louis Matte avait par exemple huit licences B à disposition samedi dernier contre Thurgovie. Ce système des licences B « peut fausser le championnat », déclare Gary Sheehan, ex-coach du HCC et du HCA, et tout nouvel entraîneur d’Olten. Mais le Québécois « comprend » la logique économique qui force les clubs de l’élite à assurer leurs arrières.