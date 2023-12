Une protection qui divise les hockeyeurs

La visière aussi concernée

Marc Gaudreault précise que le protège-cou n’est pas la seule partie d’équipement qui est délaissée lors du passage des jeunes chez les adultes. La visière intégrale en ferraille est, elle aussi, abandonnée pour laisser place à la moins protectrice visière en plexiglas. Tom Nappiot évolue entre les M20 du HC La Chaux-de-Fonds et de la première équipe du HC Franches-Montagnes et avant chaque rencontre, il hésite entre la grille et la vitre. « Jusqu’en U17, je ne me voyais jamais mettre la visière. Depuis mon passage chez les adultes, je me dis qu’il faut que j’enlève la grille et que je mette la visière. », ajoute le jeune homme de 19 ans.