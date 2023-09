La vente des abonnements a pris l'ascenseur au HCC

Le soufflé n’est apparemment pas retombé à la patinoire des Mélèzes : le HC La Chaux-de-Fonds entamera la nouvelle saison de hockey sur glace, vendredi 15 septembre à domicile, auréolé d’un titre de Swiss League.

La conquête de ce trophée a suscité un engouement qui se prolonge. Plus de 2'500 abonnements ont d’ores et déjà trouvé preneurs pour l’exercice 2023 – 2024, soit une augmentation de quelque 30% par rapport à la saison précédente. Le « Goal club », l’association du club de soutien, enregistre une progression similaire. 270 membres – contre 190 une année plus tôt – verseront une cotisation de 3'400 francs.

Marc Aubert, le directeur commercial et marketing, ne peut que se réjouir de ces chiffres, en hausse dans tous les secteurs. Il relève encore que la vente des abonnements jeunes, soit les abonnements « rookies » a triplé : « C’est important pour nous dans la perspective du rajeunissement de notre public ».