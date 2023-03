Commentaire : un pour tous, tous pour le HCC

Le sacre du HCC porte le signe du travail, de l’humilité et de la passion. Des valeurs indispensables en sport. Le club a construit ce succès au fil des années à tous ses échelons. Un président charismatique et ambitieux, Olivier Calame, à la tête d’un Conseil d’administration de la région composé d’amoureux du club qui s’est entouré des bonnes personnes, tant au niveau de la direction sportive qu’administrative. Des employés dévoués, pas en manque d’idées. Un entraîneur de grande qualité en parfaite adéquation au projet : celui de proposer un hockey chatoyant avec une équipe construite intelligemment qui mêle cœur et talent. Cette alchimie transpire sur la glace. Cette équipe a du caractère, a ce supplément d’âme qui fait la marque des champions.



Plus la saison avançait, plus la finale s’approchait, plus on pouvait sentir qu’il ne pouvait rien arriver d’autre à ce HCC que de soulever ce trophée. Perdre 4-1 dans la patinoire des GCK Lions à 10 minutes de la fin et l’emporter 5-4. Egaliser à 90 secondes de la sirène finale contre Olten pour finalement marquer le but victorieux à une seconde du terme de la prolongation. Être mené voire malmené dans cette finale contre les Soleurois et finalement passer l’épaule en prolongations. En sport, il y a des signes, des impressions autant subjectives soient-elles, qui ne trompent pas, qui s’imposent comme une évidence : celle que le HCC ne pouvait qu’écrire et réécrire une page du sport neuchâtelois.

Le HCC a également pu compter sur la ferveur de toute une région pour le porter au firmament. L’union sacrée sur la glace et en tribune. Si le HC La Chaux-de-Fonds est le club d’une ville, le club des Montagnes, il a éveillé, réveillé la passion et la fierté de tout un canton. A la sortie du tunnel sous la Vue, les voitures encolonnées ont rappelé que les supporters viennent aussi des vallées et du Bas. Le public, déjà bien présent lors de toute la saison, n’a cessé de se bousculer afin d’avoir son petit coin dans des Mélèzes archi-bondés. Transcendés par un public enflammé, les joueurs chaux-de-fonniers ont régalé. Alors, certes, l’appétit vient en mangeant, mais avant de s’imaginer gouter à la montée, il est l’heure de savourer un glorieux passé retrouvé.