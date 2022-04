Le HCC valeureux mais éliminé

Le couteau entre les dents



Face au candidat déclaré à la promotion en National League, le HCC est parti sur les mêmes bases que lors des deux précédentes rencontres, à savoir pied au plancher. Dès le premier tiers, les occasions franches ont été au crédit des Chaux-de-Fonniers qui n’ont toutefois pas pu concrétiser. Mais alors que le Soleurois Silvan Wyss purgeait une double pénalité mineure, Matthias Trettenes a su trouver la faille d’un maître tir au premier poteau qui a nettoyé la toile du portier Simon Rytz (15e). Malheureusement, seulement 27 secondes plus tard, Simon Sterchi jouait un bien vilain tour à son ancienne équipe et ramenait le score à 1-1 avec un tir presque anodin, mal négocié par Viktor Östlund.





Un HCC en feu

Le HCC a ensuite repris le jeu à son compte et dès le début de la deuxième période, les occasions n’ont pas tardé à pleuvoir. Et c’est sur une nouvelle pénalité écopée par Olten que Daniel Carbis a trouvé la faille une deuxième fois pour les Abeilles en supériorité numérique (23e). Les minutes suivantes ont alors vu le HCC prendre la cage soleuroise d’assaut, sans pour autant marquer un troisième but qui aurait pu changer le cours du match. Olten a alors passé la deuxième vitesse dès la mi-match en mettant une terrible pression sur le camp chaux-de-fonnier, heureusement sans conséquences avant la fin du deuxième thé, mais le pire était à venir.





La catastrophe en deux minutes

La fin de match a été tendue, asphyxiante. Et alors que la partie semblait s'équilibrer, c'est le topscorer canadien d'Olten, Garry Nunn, qui s'est chargé de ramener les équipes à égalité à la 51e minute de jeu. Tout restait donc à refaire. Mais alors que le HCC se remettait à peine de cette égalisation, Florian Schmuckli permettait à ses couleurs de s’envoler moins de deux minutes plus tard avant que ce diable de Garry Nunn ne vienne doucher les Mélèzes. En effet, moins d'une minute après avoir pris l'avantage, le Canadien, d'une reprise de volée spectaculaire faisait passer le score à 4-2. Le ciel était tombé sur la tête des Abeilles. Un mince espoir est ensuite revenu par la canne de Patrick Petrini en supériorité numérique à la 54e minute dans cette période complètement folle. La fin de match haletante n'a toutefois pas permis au HCC d'égaliser et de s'offrir une prolongation. Les Chaux-de-Fonniers sont donc éliminés, mais ils auront montré une force de caractère rarement vue ces dernières années aux Mélèzes. Gageons que cette série de play-off sera le point de départ d'une belle aventure la saison prochaine. Loic In-Albon, attaquant du HCC, analysait cette défaite et tirait un bilan d’ensemble de cette saison, à chaud et avec humilité :