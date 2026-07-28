Zinédine Zidane nommé sélectionneur de l'équipe de France

Zinédine Zidane a été intronisé au poste de sélectionneur de l'équipe de France, a annoncé ...
Zinédine Zidane nommé sélectionneur de l'équipe de France

Zinédine Zidane nommé sélectionneur de l'équipe de France

Photo: KEYSTONE/AP/Andrea Comas

Zinédine Zidane a été intronisé au poste de sélectionneur de l'équipe de France, a annoncé la Fédération française mardi. Ill succède à son ancien coéquipier Didier Deschamps.

A 54 ans, 'Zizou' accède à la fonction dont il rêve depuis des années, auréolé de ses titres de gloire comme joueur (champion du monde en 1998, d'Europe en 2000) et comme entraîneur au Real Madrid, avec notamment un triplé mémorable en Ligue des champions (2016, 2017, 2018). Son contrat porte sur quatre ans, soit jusqu'à la Coupe du monde 2030, avec une entrée en fonction prévue au 1er août.

Sans poste depuis son deuxième passage chez les Merengue (2019-2021), le natif de Marseille prend la suite de deux de ses coéquipiers parmi les champions de 1998, Laurent Blanc (2010-2012) et Didier Deschamps (2012-2026).

Figure publique discrète, à la parole rare, 'ZZ' a toujours gardé une image positive, pas entachée par son coup de tête contre Marco Materazzi en finale du Mondial 2006 contre l'Italie, carton rouge et défaite à la clé (1-1, 5 à 3 aux tirs au but).

Après de premiers bruissements en 2018, son nom revient avec insistance en 2022 pour succéder à Didier Deschamps, dont le contrat courait alors jusqu'au Mondial au Qatar, le président de la fédération de l'époque Noël Le Graët reconnaissant que cela irait 'dans le sens de l'histoire'. Mais comme Deschamps fût finalement reconduit pour quatre ans, Zidane est resté encore en salle d'attente.

Un défi immense

Après 14 années couronnées de réussite de 'DD', qui a écrit la plus belle série de l'histoire des Bleus en Coupe du monde avec un titre (2018), une finale (2022) et une demi-finale (2026), et a également atteint une finale d'Euro (2016), le défi s'annonce immense pour Zidane, qui n'a jamais entraîné en dehors du Real Madrid, son club d'adoption.

Il récupèrera une équipe dont le jeu a certes séduit au Mondial nord-américain avec un trio offensif de feu Kylian Mbappé-Ousmane Dembélé-Michael Olise, mais qui a été meurtrie par l'échec en demi-finale contre l'Espagne (2-0), avant une dernière sortie peu glorieuse contre l'Angleterre lors du match pour la 3e place perdu 6-4.

/ATS
 

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