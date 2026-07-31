Yverdon ne décolle pas, Xamax leader

Yverdon Sport a concédé le deuxième match nul de son début de saison en Challenge League. Les ...
Yverdon ne décolle pas, Xamax leader

Yverdon ne décolle pas, Xamax leader

Photo: KEYSTONE/TI-PRESS/ALESSANDRO CRINARI

Yverdon Sport a concédé le deuxième match nul de son début de saison en Challenge League. Les Nord-Vaudois ont été accrochés 1-1 par Carouge vendredi.

Yverdon avait déjà partagé les points avec Winterthour lors de la première journée (2-2). Après l'ouverture du score de Varol Tasar (15e), les Genevois ont égalisé juste avant la pause. Ils comptent quatre points après leur belle victoire initiale contre Aarau (3-0).

YS vit un départ plus poussif et pointe à la 7e place. Les hommes de Martin Andermatt chercheront à remporter leur première victoire contre Kriens vendredi prochain (19h30).

Xamax est leader

Xamax a pour sa part arraché en fin de rencontre à Wil un deuxième succès en autant de matches pour s'imposer 2-1. Les Neuchâtelois sont, en attendant la rencontre du Stade Lausanne-Ouchy samedi, leaders de Challenge League.

Le Stade Nyonnais a lui concédé une nouvelle défaite, s'inclinant 2-1 face à Rapperswil, alors que Winterthour a perdu 2-0 à Kriens.

/ATS
 

Actualités suivantes

Neuchâtel Xamax victorieux sur la route

Neuchâtel Xamax victorieux sur la route

Football    Actualisé le 31.07.2026 - 21:30

Mykhailo Mudryk, suspendu pour dopage, autorisé à rejouer

Mykhailo Mudryk, suspendu pour dopage, autorisé à rejouer

Football    Actualisé le 31.07.2026 - 18:58

Eddie Howe, entraîneur de Newcastle, démissionne

Eddie Howe, entraîneur de Newcastle, démissionne

Football    Actualisé le 31.07.2026 - 18:43

Un renfort à l’aile pour Xamax

Un renfort à l’aile pour Xamax

Football    Actualisé le 31.07.2026 - 15:32

Articles les plus lus

L'Espagnol Santi Denia nommé sélectionneur de la Tchéquie

L'Espagnol Santi Denia nommé sélectionneur de la Tchéquie

Football    Actualisé le 31.07.2026 - 14:22

Un renfort à l’aile pour Xamax

Un renfort à l’aile pour Xamax

Football    Actualisé le 31.07.2026 - 15:32

Eddie Howe, entraîneur de Newcastle, démissionne

Eddie Howe, entraîneur de Newcastle, démissionne

Football    Actualisé le 31.07.2026 - 18:43

Mykhailo Mudryk, suspendu pour dopage, autorisé à rejouer

Mykhailo Mudryk, suspendu pour dopage, autorisé à rejouer

Football    Actualisé le 31.07.2026 - 18:58

La Confédération asiatique soutient l'UEFA et la Concacaf

La Confédération asiatique soutient l'UEFA et la Concacaf

Football    Actualisé le 31.07.2026 - 10:52

L'Espagnol Santi Denia nommé sélectionneur de la Tchéquie

L'Espagnol Santi Denia nommé sélectionneur de la Tchéquie

Football    Actualisé le 31.07.2026 - 14:22

Un renfort à l’aile pour Xamax

Un renfort à l’aile pour Xamax

Football    Actualisé le 31.07.2026 - 15:32

Eddie Howe, entraîneur de Newcastle, démissionne

Eddie Howe, entraîneur de Newcastle, démissionne

Football    Actualisé le 31.07.2026 - 18:43

Franco Baresi, légendaire défenseur de l'AC Milan, est mort

Franco Baresi, légendaire défenseur de l'AC Milan, est mort

Football    Actualisé le 31.07.2026 - 10:29

Vincent Nvendo est prêt à se mettre au service de Xamax

Vincent Nvendo est prêt à se mettre au service de Xamax

Football    Actualisé le 31.07.2026 - 10:30

La Confédération asiatique soutient l'UEFA et la Concacaf

La Confédération asiatique soutient l'UEFA et la Concacaf

Football    Actualisé le 31.07.2026 - 10:52

L'Espagnol Santi Denia nommé sélectionneur de la Tchéquie

L'Espagnol Santi Denia nommé sélectionneur de la Tchéquie

Football    Actualisé le 31.07.2026 - 14:22