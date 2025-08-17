Yverdon face à Servette, Etoile Carouge recevra Bâle

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de Suisse a réservé un bel adversaire pour ...
Yverdon face à Servette, Etoile Carouge recevra Bâle

Yverdon face à Servette, Etoile Carouge recevra Bâle

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de Suisse a réservé un bel adversaire pour Yverdon. Fraîchement relégués en Challenge League, les Vaudois recevront Servette (19-21 septembre).

Les Genevois ne seront pas les seuls à affronter un club de la division d'en-dessous. Il y a en effet cinq autres duels entre équipes de Challenge et de Super League. Etoile Carouge aura l'insigne honneur de recevoir Bâle, alors que le Stade Nyonnais accueillera lui Zurich à Colovray. YB ira lui à Aarau, GC se rendra au Tessin pour défier Bellinzone, tandis que St-Gall aura un derby contre Wil.

Sion et Lausanne ont eu un peu plus de chance au tirage. Les Valaisans se déplaceront à Berne pour affronter le FC Prishtina, pensionnaire de 1re ligue. Le LS prendra la direction du canton de Bâle pour y rencontrer le FC Concordia, lui aussi habitué des pelouses de 1re ligue.

A noter encore le déplacement de Xamax à Unterstrass en 2e ligue et le derby vaudois entre Echallens et le SLO.

/ATS
 

