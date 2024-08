Yverdon et Winterthour continuent

La Coupe de Suisse a commencé sans grande surprise. Réduit à 10, Yverdon a quand même battu Dardania Lausanne 3-0 et Winterthour a dominé Wettswil-Bonstetten 2-1 pour rejoindre les 16es de finale.

L'expulsion de William Le Pogam à la 26e aurait pu perturber les Yverdonnois. Heureusement pour eux, ils ont su faire la différence en deuxième mi-temps face à un club de 2e ligue trop limité. Jessé Hautier et Boris Cespedes avec deux buts en deux minutes (50e/52e) et Kevin Carlos (72e), courtisé par Bâle et YB, ont fait trembler les filets.

En 2023, les joueurs de Winterthour s'étaient assurés la qualification sur le terrain de Moos à Wettswil en marquant deux buts en fin de match. Cette fois-ci, un but contre son camp et une réussite du jeune Elias Maluvunu (20 ans) ont suffi pour battre le club de 1re ligue entraîné par Stephan Lichtsteiner.

C'est la septième fois que Wettswil-Bonstetten se retrouve bloqué au premier tour de la Coupe de Suisse. A cinq reprises, le club a été battu par un adversaire de Super League.

Les clubs de Challenge League ont fait le job. Wil (3-1 contre la 1re ligue Taverne) et Bellinzone (2-1 contre Kriens) ne se sont pas fait abuser par des adversaires de niveau inférieur.

