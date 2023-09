Yverdon en favori contre Stade Lausanne-Ouchy

La 8e journée de Super League se conclut jeudi avec au programme un derby vaudois entre Stade Lausanne-Ouchy et Yverdon. L’autre affiche verra s’affronter le FC Bâle et Lucerne au Parc Saint-Jacques.

C’est la première fois que les deux écuries du canton de Vaud s’affrontent au plus haut niveau du football suisse. Yverdon-Sport part favori dans ce derby, après un début de saison réussi (trois victoires lors des cinq derniers matches), qui lui vaut une sixième place.

Lanterne rouge, les Lions n’ont toujours pas véritablement lancé leur saison. Ils peuvent toutefois espérer un ascendant psychologique sur les Yverdonnois, leurs deux derniers matchs à domicile face au YS s’étant soldés par deux victoires et neuf buts marqués l’année dernière, en Challenge League.

Le FC Bâle aura pour sa part fort à faire au second du classement Lucerne. Les 'Rotblau' n’ont gagné qu’une fois cette saison, lors de la deuxième journée face à Winterthour (5-2), et pointent à l’avant-dernière place du classement. Le FCL part donc favori, avec une seule défaite au compteur en sept matches et six petits buts encaissés, dont seulement deux à l’extérieur. L’équipe reste aussi sur une série de six matches sans défaite toutes compétitions confondues. C’est sa meilleure série de l’année.

/ATS