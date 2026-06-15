Yverdon Sport engage Shkelqim Demhasaj

Yverdon Sport a annoncé lundi l'arrivée de Skelqim Demhasaj. Meilleur buteur de Challenge League ...
Yverdon Sport engage Shkelqim Demhasaj

Yverdon Sport engage Shkelqim Demhasaj

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Yverdon Sport a annoncé lundi l'arrivée de Skelqim Demhasaj. Meilleur buteur de Challenge League la saison dernière, l'attaquant s'est engagé jusqu'en juin 2029 en provenance de Neuchâtel Xamax.

Né à Schaffouse, l'international kosovar de 30 ans a également porté les couleurs de Lucerne, Grasshopper, ou encore Winterthour au cours de sa carrière. Du haut de son 1m91, il sort d’un exercice 2025/26 au cours duquel il a inscrit 21 buts et délivré 6 passes décisives en 32 rencontres de championnat avec Xamax, faisant de lui le meilleur buteur de la saison du deuxième échelon du football suisse.

/ATS
 

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