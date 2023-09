Young Boys: une défaite honorable

A défaut d’arracher un résultat, les Young Boys ont répondu présents pour l’ouverture du bal de la Ligue des champions. Battus 3-1 par le RB Leipzig, ils ont vraiment offert la réplique espérée.

Face à l’un des ténors de la Bundesliga, la formation de Raphaël Wicky a eu le mérite, malgré une entame catastrophique, de rester dans le match jusqu’au 3-1, inscrit par le joker Benjamin Sesko à la 92e. Articulée pour la première fois de la saison dans un dispositif en 3-5-2, elle a le plus souvent tenu le choc face à la vitesse et la puissance de l’adversaire. Aucune autre équipe suisse n’est en mesure d’évoluer dans un tel registre.

Ce premier match livre un constat implacable. Les Young Boys ne pourront, comme on pouvait le penser, s’immiscer dans la lutte pour les deux premières places qualificatives pour les huitièmes de finale. Derrière Manchester City, la meilleure équipe au monde, le deuxième rang est promis au RB Leipzig peut-être plus fort que jamais grâce à l’apport de deux grands espoirs du football européen, le Néerlandais Xavis Simons et le Belge Lois Openda. En revanche, la troisième place, synonyme de repêchage en Ligue Europa, est à la portée des Bernois. A condition, toutefois, d’ouvrir son compteur dans quinze jours à Belgrade face à l’Etoile Rouge.

Anthony Racioppi malheureux

Concéder l’ouverture du score à la 3e après avoir frôlé le pire à trois reprises lors des 113 premières secondes de la rencontre n’augurait rien de bon. Le début de match des Young Boys a tourné au cauchemar, en premier lieu pour Anthony Racioppi surpris par une tête de Mohamed Simakan qui a été, il est vrai, légèrement déviée. L’homme qui avait réussi l’arrêt à 30 millions de francs lors du barrage retour contre Haïfa dans cette même 3e minute était, cette fois, bien malheureux.

Le portier genevois et ses coéquipiers devaient toutefois parfaitement se reprendre. Portés par leur fantastique public, les Bernois pouvaient sortir de l’eau. L’égalisation de Meschack Elia à la 33e tombait ainsi presque comme un fruit mûr. Servi par Filip Ugrinic, le Congolais armait une frappe splendide pour un but qui rappelait aux Allemands que la promenade de santé annoncée n’en était pas une vraiment.

La décision à la 73e

Conscients du danger, le RB Leipzig négociait la seconde période avec une rare maîtrise. Après avoir vu l’arbitre déjuger la VAR pour ne pas accorder un penalty à Xavi Simons et après un miracle de Racioppi sur une tête d’Openda, les Allemands reprenaient logiquement l’avantage par Xaver Schlager à la 73e. Libre de tout marquage à 20 mètres de la cage, l’Autrichien armait une frappe qui ne laissait aucune chance à Racioppi. Quelques secondes auparavant, Silvère Ganvoula avait galvaudé l’unique chance bernoise lors de cette seconde période. Mais cette fois, un nouveau but des Young Boys n’aurait vraiment pas reflété la physionomie de la rencontre.

/ATS