Young Boys se fait plaisir pour clore l'année

Un Young Boys appliqué a terminé l'année sur une bonne note en Super League. Les Bernois n'ont connu aucune difficulté pour prendre le meilleur 3-1 sur la lanterne rouge Stade Lausanne-Ouchy.

Pendant 60 minutes, il n'y a eu qu'une équipe sur le pelouse difficile de la Pontaise. Déjà champion d'automne, les joueurs de la capitale n'ont pas fait de détail au cours d'une première mi-temps parfaitement maîtrisée. A l'affût au deuxième poteau, Darian Males a ouvert le score dès la 10e minute.

Silvère Ganvoula (20e) et Males (36e) à nouveau ont donné trois buts d'avance à Young Boys avant la première pause. Le champion d'automne a disputé une deuxième période plus en retenue. Les Stadistes ont alors retrouvé un peu d'espace pour mener des contre-attaques saignantes. Sur l'une d'elles, Ajdini a affolé la défense bernoise avant d'ajuster le poteau, mais Gharbi avait parfaitement suivi. Le joueur en prêt du Paris St-Germain a pu inscrire son deuxième but de la saison (77e). Malgré ces velléités, les Vaudois restent plus que jamais collés à la dernière plac

St-Gall mate Zurich

St-Gall reste une citadelle imprenable à domicile. Les joueurs de Peter Zeidler ont battu 1-0 Zurich et ont ainsi décroché leur neuvième victoire sur leur terrain en autant de matches cette saison.

Devant une affluence record de 20'029 spectateurs, les Saint-Gallois ont trouvé l'ouverture par Chadrac Akolo à la 39e minute. Ce succès dans le match au sommet leur permet de prendre la deuxième place du classement avec cinq points de retard sur le leader Young Boys.

/ATS