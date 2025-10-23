Young Boys s'offre un deuxième succès

Giorgio Contini respire. Ses Young Boys ont cueilli un succès indispensable jeudi soir en ...
Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Giorgio Contini respire.

Ses Young Boys ont cueilli un succès indispensable jeudi soir en Europa League, après deux défaites consécutives subies en Super League. La formation bernoise a battu Ludogorets Razgrad 3-2 au Wankdorf.

Cette partie, disputée sous une pluie battante, a pourtant démarré de la pire des manières pour YB. Ludogorets Razgrad - qui évoluait sans son international suisse Kwadwo Duah, blessé - a ouvert la marque à la 27e. Une intervention manquée de Loris Benito sur un long dégagement du gardien adverse a profité à Tekpetey, lequel a servi Stanic pour le 1-0.

Mené contre le cours du jeu, Young Boys a égalisé juste avant la mi-temps sur une reprise peu académique de Rayan Raveloson. Les Bernois ont poursuivi sur leur lancée au retour des vestiaires: Christian Fassnacht a profité d'un service parfait d'Edimilson Fernandes sur le 2-1 (53e), Chris Bedia transformant ensuite un penalty accordé pour une faute sur Armin Gigovic (63e, 3-1).

Young Boys, qui aurait pu saler l'addition avant d'encaisser un deuxième but à la 92e, affiche 6 points à son compteur après trois journées dans cette phase de Ligue. Mais avant de songer à leur prochain match européen - le 6 novembre sur la pelouse du PAOK Salonique -, les hommes du coach Giorgio Contini devront confirmer ce regain de forme en Super League dimanche face au FC Zurich.

/ATS
 

