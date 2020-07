C'est fait: Young Boys remporte son troisième titre consécutif de champion de Suisse, le 14e de son histoire au total.

Les Bernois l'ont emporté 1-0 à Sion (but de Christopher Martins) et sont donc assurés de ne plus être rattrapés en tête du classement à une journée du terme de la saison de Super League.

/ATS