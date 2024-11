Young Boys accueille une équipe de l'Atalanta en pleine confiance

Young Boys retrouve mardi la Ligue des champions, trois semaines après une dernière sortie européenne qui s'est soldée par une quatrième défaite en quatre matches.

Les Bernois, qui s'étaient alors inclinés 2-1 à Gelsenkirchen face au Shakhtar Donetsk, accueillent l'Atalanta dès 21h au Wankdorf avec la ferme intention de débloquer enfin leur compteur.

La tâche du double champion de Suisse en titre, toujours en souffrance en Super League (9e à 11 points de la tête), s'annonce néanmoins délicate. Avec un seul but marqué pour 11 encaissés, YB n'a pas non plus eu l'occasion de faire vibrer ses supporters jusqu'ici en Ligue des champions.

A l'inverse, tout roule du côté de Bergame. L'Atalanta, 4e de Serie A à 1 point du leader Naples, est toujours invaincue en Ligue des champions (2 succès, 2 nuls) et vise la qualification directe pour les 8es de finale (top 8). Les hommes de Gian Piero Gasperini peuvent-ils pécher par excès de confiance? Réponse mardi vers 23h.

/ATS