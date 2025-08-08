Young Boys: Filip Ugrinic tente sa chance en Espagne

Le milieu offensif Filip Ugrinic (26 ans) quitte les Young Boys. L'international suisse va tenter sa chance en Espagne. Il a signé un contrat de quatre ans avec Valence.

Pour ce transfert, le club espagnol va verser une somme de trois millions de francs, plus divers bonus estimés à deux millions. Ugrinic était arrivé à Berne en été 2022 en provenance de Lucerne, où il a été formé. En 122 matches avec YB, il a marqué 15 buts et donné 20 passes décisives. Il compte trois sélections en équipe de Suisse.

Filip Ugrinic a été deux fois champion de Suisse avec YB (2023 et 2024). Il a aussi gagné la Coupe de Suisse à deux reprises, d'abord avec Lucerne (2021) puis avec YB (2023).Footba

/ATS