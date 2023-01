Yann Sommer jouera bel et bien au Bayern Munich

Yann Sommer (34 ans) va effectuer un nouveau pas dans sa carrière. Le gardien de l'équipe de Suisse quitte en effet Borussia Mönchengladbach pour rejoindre le Bayern Munich.

Sommer évoluait pour 'Gladbach' depuis 2014, et son contrat courait jusqu'à fin juin 2023. En Bavière, il doit pallier l'absence de Manuel Neuer (36 ans), qui s'est blessé à une jambe en faisant du ski de randonnée cet hiver et qui est out jusqu'au terme de la saison. Le contrat du gardien helvétique avec le Bayern va jusqu'au 30 juin 2025. Celui de Neuer arrivera à échéance un an plus tôt.

Sommer, qui s'était rendu à Munich mercredi soir, a passé la visite médicale jeudi matin. Il a ensuite participé à son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, selon le site du magazine spécialisé Kicker. Celui-ci indique aussi que le gardien suisse sera titulaire dans la cage du champion vendredi à Leipzig pour la reprise de la Bundesliga.

Le montant du transfert n'a pas été communiqué par les deux clubs concernés. Selon les médias, il serait de 8 millions d'euros plus 1 million de bonus. Le Borussia va investir une bonne partie de cet argent pour faire venir Jonas Omlin de Montpellier. Les Fohlen devaient ainsi toujours faire confiance à un gardien suisse.

Une grande chance

Pour Sommer, arriver en Bavière constitue une grande chance. En huit saisons et demi à Mönchengladbach, il s'est construit une flatteuse réputation, mais n'a écrit aucune ligne à son palmarès.

A Munich, il devrait combler cette lacune, le Bayern étant favori pour gagner un... 11e titre consécutif de champion! Le 'Rekordmeister' est aussi engagé en Ligue des champions, avec un 8e de finale alléchant mais difficile contre le Paris Saint-Germain.

Il semblait clair depuis plusieurs mois que Sommer allait changer d'air à la fin de son contrat à Mönchengladbach, car il n'avait pas signé la prolongation qui lui était offerte. En début de saison, Manchester United avait manifesté son intérêt, ainsi que l'Inter Milan récemment.

Le quatrième Suisse

Le Bayern est bien conscient des qualités de Sommer, qui a réalisé plusieurs très grandes performances contre son nouveau club. En août dernier, lors d'un nul 1-1 à Munich, le portier suisse avait ainsi effectué 19 arrêts! Il aura au final disputé 272 matches de Bundesliga avec le Borussia. Il compte 80 sélections en équipe de Suisse.

Yann Sommer sera seulement le quatrième Helvète à jouer pour le géant bavarois. Il rejoint dans l'histoire Alain Sutter (juillet 1994 - octobre 1995), Ciriaco Sforza (juillet 1995 - juillet 1996 et juillet 2000 - août 2002) et Xherdan Shaqiri (juillet 2012 - janvier 2015).

