Yann Sommer et l'Inter MIlan à l'épreuve de l'Atlético

Yann Sommer aura la tâche la plus ardue parmi le trio suisse engagé en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. L'Inter Milan défiera, en effet, l'Atlético Madrid.

Il sera bien ardu de désigner un favori entre ces deux équipes qui défendent à la perfection. Cette saison toutefois, les Milanais témoignent d'une rigueur de tous les instants comme le démontrent les onze clean sheets réussis par Yann Sommer en Serie A.

Tenants du titre, Manuel Akanji et Manchester City seront opposés au FC Copenhague, le 'bourreau' de Manchester United. Quant à Gregor Kobel et le Borussia Dortmund, le coup sera parfaitement jouable face au PSV Eindhoven.

Le Paris St. Germain n'a pas été boudé par le sort. Les Français ont évité un choc contre un ténor avec un duel face à la Real Sociedad. La plus belle affiche de ces huitièmes de finale opposera le Napoli au FC Barcelone.

Ordre des huitièmes de finale (aller : 13, 14, 20 et 21 février, retour : 5, 6, 12 et 13 mars) : FC Porto – Arsenal, Napoli – FC Barcelone, Paris St. Germain – Real Sociedad, Inter Milan – Atlético Madrid, PSV Eindhoven – Borussia Dortmund, Lazio Rome – Bayern Munich, FC Copenhague – Manchester City et RB Leipzig – Real Madrid.

/ATS