Yamal forfait pour la fin de la saison, à voir pour le Mondial

Lamine Yamal souffre d'une blessure musculaire à la cuisse gauche qui le privera de la fin ...
Yamal forfait pour la fin de la saison, à voir pour le Mondial

Yamal forfait pour la fin de la saison, à voir pour le Mondial

Photo: KEYSTONE/AP/Joan Monfort

Lamine Yamal souffre d'une blessure musculaire à la cuisse gauche qui le privera de la fin de saison, a annoncé jeudi le club catalan. Il devrait toutefois être 'disponible' pour le Mondial 2026.

L'ailier de 18 ans, qui s'est blessé mercredi en marquant un pénalty contre le Celta Vigo (1-0), est touché au 'biceps fémoral' de la cuisse gauche.

Il 'manquera le reste de la saison', indique le club, précisant que la star de la sélection espagnole devrait cependant être 'disponible' pour disputer cet été sa première Coupe du monde (11 juin - 19 juillet) aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

/ATS
 

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