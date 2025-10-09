Yakin: « Je ne sais pas si nous sommes favoris » contre la Suède

La Suisse compte 5 points d’avance sur la Suède avant leur duel vendredi à Solna. Mais Murat Yakin reste humble alors qu'il reste quatre matches dans ces qualifications pour le Mondial 2026.

'Je ne sais pas si nous sommes vraiment les favoris', a déclaré le Balois jeudi en conférence de presse, peu après avoir atterri dans la banlieue de Stockholm. 'La Suède a joué deux matches à l'extérieur et nous à domicile, donc tout peut changer très rapidement. On s'attend à un match vraiment difficile demain', a-t-il assuré.

Selon toute vraisemblance, 'Muri' devrait reconduire le onze qui n'a eu besoin que d'une mi-temps pour éparpiller tant le Kosovo que la Slovénie. Ce serait alors une première pour le sélectionneur, qui n'a jamais aligné la même équipe trois fois de suite depuis le début de son mandat en 2021.

La revanche de Freuler

'On vient ici avec beaucoup de confiance, on a envie de faire un bon résultat', a affirmé Remo Freuler, présent en conférence de presse avec Yakin. Le milieu de terrain de Bologne, qui 'ne garde pas un très bon souvenir' de son dernier duel face aux Scandinaves (élimination en 8es de finale de la Coupe du monde 2018), devrait une nouvelle fois accompagner le capitaine Granit Xhaka et le milieu offensif Fabian Rieder dans l'entrejeu suisse.

En attaque, Breel Embolo devrait mener le trident helvétique entre Ruben Vargas et Dan Ndoye. Embolo aura d'ailleurs l'occasion de marquer lors d'un sixième match de suite avec la Suisse pour égaler le record vieux de 91 ans de Leopold Kielholz.

Stabilité défensive

Le feu d'artifice offensif des derniers matches a réjoui Yakin, mais le sélectionneur n'oublie pas que seule une base solide permettra à la Suisse de réaliser un bon résultat face aux Vikings. Fort heureusement, son équipe affiche en ce moment une impressionnante stabilité, a-t-il souligné.

Il ne fait donc aucun doute que Manuel Akanji et Nico Elvedi reformeront la paire en défense centrale devant Gregor Kobel. Et bien que Ricardo Rodriguez et Silvan Widmer ne soient pas toujours indiscutables en club, les deux latéraux gardent une longueur d'avance sur leurs concurrents Miro Muheim et Isaac Schmidt.

