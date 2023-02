YB doit se contenter d'un nul face à Lugano

YB a laissé filer deux points samedi en Super League. L'incontesté leader du championnat a dû se contenter d'un nul à domicile (1-1) face à Lugano dans le cadre de la 21e journée.

Mené à la mi-temps après une réussite de Milton Valenzuela, qui a pourtant manqué sa reprise du gauche sur cette action de la 38e minute, Young Boys a parfaitement su réagir après une bien pâle première période. Mais les hommes de Raphaël Wicky n'ont jamais pu véritablement emballer cette rencontre.

YB - dont la seule défaite dans ce championnat 2022/23 remonte au 4 septembre à St-Gall lors de la 7e journée - a pourtant très vite égalisé au retour des vestiaires. Jean-Pierre Nsamé a signé son 13e but de la saison dès la 48e, en déviant subtilement de la tête un centre de Donat Rrudhani.

Mais les occasions de but bernoises furent rares par la suite, Nsamé se heurtant au gardien luganais Amir Saipi sur la plus nette à la 90e. Joueur, Lugano aurait même pu espérer un meilleur sort. L'équipe du coach Mattia Croci-Torti a surtout manqué le coche en première mi-temps: Hadj Mahmoud a ainsi raté totalement sa reprise de la tête à bout portant à la 8e, et Zan Celar a vu son coup-franc de la 18e détourné par le portier d'YB Anthony Racioppi.

