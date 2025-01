Xhaka, Steffen et Naomi Luyet à l'honneur

Granit Xhaka a été désigné meilleur joueur suisse de l'année 2024 lundi lors de la Swiss Football Night.

Renato Steffen est le meilleur joueur de Super League, alors que Géraldine Reuteler et Naomi Luyet reçoivent les principaux trophées chez les dames.

Capitaine et patron d'une équipe de Suisse qui s'est hissée en quart de finale de l'Euro l'été dernier en Allemagne, Granit Xhaka reçoit le plus prestigieux prix de la soirée pour la troisième année d'affilée, la quatrième au total. Le milieu du Bayer Leverkusen a été préféré au Vaudois Dan Ndoye (Bologne) et à Manuel Akanji (Manchester City).

Autre international, Renato Steffen est quant à lui le meilleur joueur de Super League de l'année 2024, un trophée que convoitaient également Dereck Kutesa (Servette) et Filip Ugrinic (Young Boys). Il a mené le FC Lugano, leader du championnat avant la reprise, à la 2e place finale de l'exercice 2023/24.

Chez les dames, la joueuse de l'année est Géraldine Reuteler, leader de la Bundesliga féminine avec l'Eintracht Francfort. L'espoir Naomi Luyet (19 ans) est quant à elle la meilleure joueuse de Super League. Co-meilleure buteuse du championnat 2024/25 avec 8 réalisations, la Valaisanne est logiquement repartie du Casino de Berne avec un deuxième trophée, celui de la meilleure jeune joueuse.

Chez les hommes, le meilleur jeune est l'ancien Lucernois Ardon Jashari, qui compte deux sélections en équipe de Suisse A et joue désormais à Bruges. Enfin, le dernier trophée, qui vient distinguer le meilleur joueur évoluant en Challenge League, est revenu au milieu offensif du FC Aarau Valon Fazliu.

/ATS