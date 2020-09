Widmer et Benito font leur entrée contre l'Allemagne

Vladimir Petkovic renforce les côtés. Silvan Widmer et Loris Benito occuperont les couloirs de l'équipe de Suisse pour affronter l'Allemagne (20h45).

Kevin Mbabu blessé et Steven Zuber pas convaincant en Ukraine, Petkovic a choisi de donner une orientation plus défensive à son équipe. Widmer retrouve l'équipe de Suisse plus de trois ans après sa dernière apparition (en juin 2017 contre la Biélorussie).

Autre changement dans la composition de l'équipe nationale: la présence de Renato Steffen dans la ligne de trois attaquants. Intéressant sur le couloir jeudi, le joueur de Wolfsburg prend la place de Ruben Vargas.

Pour le reste, l'alignement est identique.

L'équipe de Suisse évoluera face à l'Allemagne dans la composition suivante (coup d'envoi à 20h45):

Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Sow, Xhaka, Benito; Steffen, Seferovic, Embolo.

/ATS