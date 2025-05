Von Ballmoos va quitter YB, Keller confirmé comme no 1

David von Ballmoos va quitter Young Boys, annonce vendredi le club bernois. Marvin Keller est confirmé comme gardien no 1, alors que Heinz Lindner débarque en tant que doublure.

'La légende d'YB David von Ballmoos a exprimé à la direction sportive son souhait de relever un nouveau défi dans un autre club', souligne le 3e du dernier championnat de Super League à propos du portier bernois de 30 ans. Celui-ci faisait partie de l'effectif professionnel bernois depuis 2013, à l'exception d'une parenthèse de deux ans à Winterthour (2015-2017).

Marvin Keller (22 ans), qui s'est imposé comme le titulaire lors de la saison écoulée, a pour sa part prolongé d'un an son contrat soir jusqu'en 2028. LAutrichien Heinz Lindner (34 ans) débarque quant à lui en provenance du FC Sion avec un contrat d'un an à la clé. Le gardien no 3 sera par ailleurs Dario Marzino.

/ATS