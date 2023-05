Vogel et ses hommes se gardent de toute euphorie

L'exploit est à portée du FC Bâle, vainqueur 2-1 sur la pelouse de la Fiorentina jeudi en demi-finale aller de la Conference League.

Pas question toutefois de s'enflammer dans le camp rhénan, même si l'on se sait capable de renverser des montagnes. Il faut finir le travail.

'Nous avons fait un pas' vers la finale du 7 juin à Prague, convenait le coach Heiko Vogel. 'Nous avons obtenu un très bon résultat. Mais c'est une demi-finale de Coupe d'Europe, et une demi-finale est toujours indécise jusqu'au bout', a-t-il poursuivi.

Le technicien allemand l'avait dit à ses joueurs avant ce match: la décision ne se ferait pas à l'aller. Il le sait mieux que quiconque, son FCB ayant renversé des situations compromises au match retour dans les trois tours précédents. En trouvant à chaque fois la faille dans les dernières minutes.

Audace

Ce match aller 'est le reflet de toute notre campagne', a rappelé Heiko Vogel, qui a d'ailleurs poussé ses joueurs vers l'avant jusqu'au bout jeudi à Florence. 'Sur le 2-1, Tauli (Taulant Xhaka, ndlr) me demande s'il doit jouer le coup-franc pour garder le 1-1. J'ai dit +non, non, non, cherchons le 2-1+', a-t-il raconté.

'Que cela se passe ainsi est fantastique', s'est réjoui l'Allemand à propos du but de la victoire, marqué à la 92e minute d'une frappe à bout portant par l'inévitable Zeki Amdouni (6 buts dans les 6 derniers matches de Conference League). 'Je me réjouis pour mes joueurs. Mais ce succès n'est pas décisif', a-t-il répété.

'Après le 1-0 (marqué à la 25e par l'ex-Bâlois Arthur Cabral), nous n'avons pas flanché, nous avons continué à bien défendre', a pour sa part expliqué le gardien Marwin Hitz. 'Nous avons vu quelles étaient les qualités de l'adversaire. Nous nous sommes accrochés. Mais le but de la victoire était peut-être un peu chanceux', a-t-il glissé.

N'empêche que cette chance, le FC Bâle a su une nouvelle fois la provoquer grâce à un jeu de transition tout en verticalité. 'Nous sommes restés calmes même dans les moments difficiles. Mais nous avons toujours su nous montrer dangereux, en première mi-temps également', a souligné Heiko Vogel.

Les joyaux Amdouni et Diouf

Si fragile en Super League, le FC Bâle est bien capable de tous les exploits sur la scène européenne. Il a toutes les cartes en main pour devenir le premier club suisse à disputer une finale de Coupe d'Europe le 7 juin prochain à Prague, face à West Ham ou à l'AZ Alkmaar (2-1 à l'aller à Londres).

Le FCB s'attend à souffrir jeudi prochain dans un Parc St-Jacques qui affichera complet. Mais avec des joueurs aussi percutants que Zeki Amdouni (22 ans) et Andy Diouf (19 ans), lequel a crevé l'écran jeudi avec notamment sa superbe action sur le 1-1 de la 71e, il pourra se montrer dangereux sur chaque offensive.

Et il veut forcer son destin. 'Maintenant, nous voulons écrire l'histoire', a lâché Andy Diouf, dont la valeur marchande a pris l'ascenseur dix jours après que Bâle a levé son option d'achat (ainsi que celle d'Amdouni). Marwin Hitz calmait toutefois une dernière fois les ardeurs: 'Cela ne fonctionne que lorsque nous jouons en équipe, lorsque chacun se sacrifie.'

/ATS