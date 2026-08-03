Vladimir Petkovic n'est plus le sélectionneur des Fennecs

Vladimir Petkovic n'est plus le sélectionneur de l'Algérie. La Fédération du pays nord-africain ...
Vladimir Petkovic n'est plus le sélectionneur des Fennecs

Vladimir Petkovic n'est plus le sélectionneur des Fennecs

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Vladimir Petkovic n'est plus le sélectionneur de l'Algérie. La Fédération du pays nord-africain a annoncé lundi soir se séparer de l'ancien coach de l'équipe de Suisse.

Petkovic était depuis mars 2024 à la tête des Fennecs. Le technicien de 62 ans avait qualifié l'équipe pour le Mondial 2026, et quitte son poste avec un bilan de 23 succès, cinq nuls et 5 défaites en 33 rencontres.

Il a cependant échoué lors des grands tournois internationaux. L'Algérie s'est inclinée contre la Suisse en seizième de finale de la Coupe du monde (2-0) cet été, et avait été sortie au stade des quarts de finale par le Nigéria en Coupe d'Afrique des nations quelques mois auparavant.

/ATS
 

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