Visa validé: Breel Embolo va pouvoir rejoindre l'équipe de Suisse

Bonne nouvelle pour l'équipe de Suisse! Le visa de Breel Embolo pour les Etats-Unis a été approuvé jeudi soir, a annoncé l'ASF. L'attaquant bâlois est attendu vendredi à San Diego.

'Nous venons d’être informés que le visa de Breel Embolo a été approuvé. Il pourra ainsi se rendre aux États-Unis. Il est prévu qu'il rejoigne l'équipe vendredi soir', a écrit la fédération suisse dans un bref communiqué.

Mardi, Breel Embolo n'a pas pu s'envoler avec la sélection, car son autorisation électronique (ESTA) a été invalidée au dernier moment. La raison: sa condamnation pénale pour des menaces proférées lors d'une sortie nocturne en 2018.

Le joueur de 29 ans s'est rendu le lendemain à l'Ambassade américaine à Berne pour y déposer une demande de visa en urgence. Sa demande a été 'traitée en priorité', avait déclaré l'ASF.

Breel Embolo devrait donc arriver vendredi soir, heure locale, en Californie, où la Suisse se prépare à la Coupe du monde. Le lendemain, les Helvètes disputeront leur dernier match amical de préparation face à l'Australie à San Diego (21h00 en Suisse).

/ATS