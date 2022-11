Victoire heureuse des Pays-Bas face au Sénégal

Les Pays-Bas sont de retour ! Huit ans après leur demi-finale contre l'Argentine, les Néerlandais ont cueilli un succès 2-0 heureux mais crucial face au Sénégal.

Au stade Al Thumama - un bijou -, les Pays-Bas ont forcé la décision sur une réussite de la tête de Cody Gakpo à la 84e minute et sur un but de Davy Klassen au bout du temps additionnel. Le 1-0 du joueur du PSV Eindhoven est dû à la fois à une inspiration de Frenkie De Jong, auteur d'un centre magnifique, et à une hésitation d'Edouard Mendy, sorti avec un temps de retard. Le portier de Chelsea ne fut également pas à son avantage sur le 2-0 avec un renvoi médiocre sur une frappe de Memphis Depay. A la faveur de ce succès, les Pays-Bas rejoignent l'Equateur, victorieux sur ce même score de 2-0 du Qatar dimanche, en tête de ce groupe A.

Orphelin, on le sait, de Sadio Mané, le Sénégal ne méritait pas un tel sort. Avec leur puissance physique, l'abattage d'Idrissa Gueye et l'explosivité d'Ismaila Sarr, les champions d'Afrique avaient exercé un certain ascendant. Seulement, ils ont dû attendre une heure pour cadrer leur première frappe, la première du match d'ailleurs, par Boulaye Dia. Idrissa Gueye, toujours avant l'ouverture du score, et Pape Gueye à la 86e, trouvaient également le géant (2,03 m) et... néophyte Andres Noppert sur leur route. Le gardien de Heerenveen a pleinement justifié le choix de Louis Van Gaal.

Manque de talent en attaque

Si cette victoire les place sur la bonne orbite pour se hisser en huitième de finale, les Néerlandsais devront en montrer davantage pour s'affirmer comme l'un des favoris du tournoi. Il manque vraiment du talent en attaque dans cette équipe même si l'introduction de Memphis Depay à la 62e minute fut bénéfique. La question toutefois est de savoir si le joueur du FC Barcelone, qui relève d'une blessure au biceps fémoral, pourra enchaîner vraiment.

/ATS