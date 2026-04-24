Vaduz maintient la cadence

Vaduz a fêté un succès précieux dans la 32e journée de Challenge League en allant s'imposer ...
Vaduz maintient la cadence

Vaduz maintient la cadence

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Vaduz a fêté un succès précieux dans la 32e journée de Challenge League en allant s'imposer 3-1 contre le Stade nyonnais, qui lui permet de maintenir la cadence en tête du Championnat.

Niklas Lang de la tête et Brian Beyer (40e et 83e) ont inscrit les buts liechtensteinois.

Avec cette défaite, les Nyonnais n'ont toujours 'que' 6 points d'avance sur la lanterne rouge, Bellinzone, et ne sont pas encore tout à fait sortis d'affaire. Vaduz garde de son côté Arrau à distance.

Dans l'autre match de cette soirée de la 32e journée, Rapperswil-Jona a battu Etoile Carouge 2-1, mettant fin à la série de six matches sans défaite (4 victoires) des Genevois. Les Carougeois ont fini à 10 après l'expulsion de Strohbach à la 74e. Lüthi et Kamberi ont marqué pour Rapperswil-Jona, répliquant à l'ouverture du score de Correia.

/ATS
 

Actualités suivantes

Prestianni suspendu 6 matches pour conduite « homophobe »

Prestianni suspendu 6 matches pour conduite « homophobe »

Football    Actualisé le 24.04.2026 - 15:34

Fin de saison compromise pour Shaqiri, blessé à la cuisse droite

Fin de saison compromise pour Shaqiri, blessé à la cuisse droite

Football    Actualisé le 24.04.2026 - 12:18

Débordements lors d’un match de juniors à Neuchâtel

Débordements lors d’un match de juniors à Neuchâtel

Football    Actualisé le 23.04.2026 - 18:59

Yamal forfait pour la fin de la saison, à voir pour le Mondial

Yamal forfait pour la fin de la saison, à voir pour le Mondial

Football    Actualisé le 23.04.2026 - 14:35

Articles les plus lus

Xamax rejoint sur la fin

Xamax rejoint sur la fin

Football    Actualisé le 22.04.2026 - 23:19

Manchester City dépasse Arsenal en tête de la Premier League

Manchester City dépasse Arsenal en tête de la Premier League

Football    Actualisé le 22.04.2026 - 23:28

Yamal forfait pour la fin de la saison, à voir pour le Mondial

Yamal forfait pour la fin de la saison, à voir pour le Mondial

Football    Actualisé le 23.04.2026 - 14:35

Débordements lors d’un match de juniors à Neuchâtel

Débordements lors d’un match de juniors à Neuchâtel

Football    Actualisé le 23.04.2026 - 18:59

Chelsea vire son entraîneur Liam Rosenior

Chelsea vire son entraîneur Liam Rosenior

Football    Actualisé le 22.04.2026 - 19:16

Blessé à la cuisse droite, Serge Gnabry annonce son forfait

Blessé à la cuisse droite, Serge Gnabry annonce son forfait

Football    Actualisé le 22.04.2026 - 19:26

Xamax rejoint sur la fin

Xamax rejoint sur la fin

Football    Actualisé le 22.04.2026 - 23:19

Manchester City dépasse Arsenal en tête de la Premier League

Manchester City dépasse Arsenal en tête de la Premier League

Football    Actualisé le 22.04.2026 - 23:28