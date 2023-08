Urs Fischer élu entraîneur de l'année

Urs Fischer a été honoré en Allemagne: l'entraîneur zurichois d'Union Berlin a été élu entraîneur de l'année.

Fischer a remporté le vote des journalistes organisé par 'Kicker' avec 293 voix, devançant nettement Frank Schmidt du 1. FC Heidenheim, promu en Bundesliga, et Christian Streich, qui a de nouveau atteint l'Europa League avec le SC Fribourg.

Le tacticien suisse s'est déclaré réjoui et fier du résultat de cette élection. 'Mais tu n'y arriveras pas en tant qu'individu, derrière une telle distinction, il y a toujours une équipe, un club. Ils contribuent tous à ce que l'on puisse finalement recevoir un tel honneur'. Le Zurichois de 57 ans est le coach des Köpenicker depuis 2018. Depuis, il les a d'abord fait passer de la deuxième à la première division, puis à la Conference League et à l'Europa League, et maintenant, pour la première fois, dans la catégorie reine qu'est la Ligue des champions.

'Urs et Union Berlin ont travaillé intelligemment et ont réalisé de grandes choses depuis leur montée en Bundesliga', a salué son collègue fribourgeois Streich, qui avait été élu entraîneur de l'année en 2022.

Ilkay Gündogan a pour sa part été élu footballeur de l'année. Le milieu de terrain et coéquipier de Manuel Akanji a remporté avec Manchester City le triplé Ligue des champions, Premier League et Coupe d'Angleterre.

/ATS