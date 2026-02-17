Une trop lourde défaite pour la Juventus

Rien ne va plus pour la Juventus ! Trois jours seulement après leur défaite 3-2 à Milan face à l’Inter, les Piémontais ont bu la tasse à Istanbul.

La Juventus s’est inclinée 5-2 devant Galatasaray après avoir pourtant mené 2-1 à la pause en barrage aller de la Ligue des Champions. Ce score ne lui laisse qu’un mince espoir de renverser la situation la semaine prochaine à Turin, surtout face à une équipe au potentiel offensif indéniable. Seul un miracle peut lui permettre de disputer les huitièmes de finale.

Un doublé de Teun Koppmeiners avait permis à la Juventus de prendre la main à la pause. Seulement, des largesses coupables en défense ont précipité la perte des Piémontais. Introduit à la 46e, Juan Cabal devait être averti à deux reprises en l’espace de 8 minutes pour laisser les siens à dix. Les Turcs exploitaient cette supériorité numérique pour marquer deux buts de plus. Même s’il n’a pas trouvé le chemin des filets, Victor Osimhen a été dans tous les bons coups pour tourmenter sans cesse une défense bien trop vite dépassée.

/ATS