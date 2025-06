Une tournée américaine réussie pour Murat Yakin et ses hommes

L'équipe de Suisse a bouclé sa tournée américaine par une belle victoire à Nashville face aux Etats-Unis (4-0). De bon augure à trois mois du début des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Murat Yakin et ses joueurs peuvent être satisfaits des dix jours qu'ils ont passés entre l'Utah et le Tennessee. Huit buts marqués en deux matches, un premier blanchissage pour Gregor Kobel, des confirmations et une révélation: le sélectionneur aurait sans doute signé pour un tel bilan avant de s'envoler outre-Atlantique.

'Je suis très heureux. On peut dire que ce stage était une bonne idée', a-t-il dit devant la presse, peu après le succès convaincant de ses hommes contre les 'Stars and Stripes'. 'Nous avons pu mener à bien notre plan et effectuer les derniers tests. Bref, je retiens beaucoup de bons moments.'

Stabilité retrouvée

Au début du rassemblement, le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami avait martelé que les éliminatoires du Mondial 'avaient déjà commencé', sous-entendant que les 26 joueurs sélectionnés - et le staff - devaient marquer les esprits après la désillusion de l'automne.

La mission avait été partiellement accomplie face au Mexique, les Suisses se montrant très efficaces pour l'emporter 4-2 à Salt Lake City. Mais la fébrilité défensive qui avait marqué la dernière campagne de Ligue des nations était encore palpable.

Mardi à Nashville, la Suisse a retrouvé cette solidité qui lui avait permis de briller à l'Euro en Allemagne et sans laquelle elle ne pourra pas espérer retourner en Amérique du Nord dans un an. 'Nous avons corrigé certaines choses qui n'avaient pas bien fonctionné contre le Mexique', a apprécié Yakin.

'Aucun perdant'

Le Bâlois a poursuivi son casting défensif entamé lors des matches amicaux du mois de mars. Après Aurèle Amenda, c'est Nico Elvedi qui a pris place aux côtés de Manuel Akanji au sein d'une défense à quatre. Les deux joueurs ont livré de bonnes performances selon Yakin, mais il est difficile de prédire à ce stade qui accompagnera l'inamovible Akanji lorsque la Suisse défiera le Kosovo le 5 septembre à Bâle.

Aligné sur le côté droit de la défense, le Vaudois Isaac Schmidt a quant à lui récolté les louanges du sélectionneur. Le joueur de Leeds a peut-être pris un ascendant sur ses concurrents directs que sont Silvan Widmer et Lucas Blondel.

'Il n'y a aucun perdant', a toutefois assuré Yakin, dont le seul regret à l'issue de cette tournée est de ne pas avoir pu (re)tester Denis Zakaria en défense centrale, le Genevois ayant dû rentrer prématurément en Europe en raison d'une blessure musculaire. Le projet sera-t-il relancé dans un moment aussi capital que celui de cet automne?

Le bon système?

Avec son 4-1-4-1 qu'il a mis en place lors des deux matches, 'Muri' semble en revanche avoir trouvé un nouveau système de prédilection. Dans cette configuration, Granit Xhaka (devant la défense), Dan Ndoye (aile gauche) et Breel Embolo (en pointe) ont une place assurée.

La performance souveraine d'Ardon Jashari face aux Etats-Unis, tant à la récupération qu'à la création (deux passes décisives) a montré que la Suisse disposait d'un vivier assez impressionnant au milieu du terrain. Michel Aebischer, titulaire et buteur à Nashville, a aussi répondu présent, tandis que Remo Freuler et Vincent Sierro ont fait le job face au Mexique. Les quatre hommes devront se battre pour deux places.

Mais la vraie révélation du séjour américain se nomme Johan Manzambi. Pour sa première titularisation en équipe de Suisse, le Genevois a bluffé tout le monde avec deux bijoux - un but et une passe décisive - qui ont assommé les Etats-Unis. En lançant dans le bain un jeune de 19 ans encore inconnu du grand public il y a quelques semaines, Murat Yakin a une nouvelle fois frappé juste.

