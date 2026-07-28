Une société commerciale ouverte à des investisseurs extérieurs ?

La FIFA a dévoilé un nouveau projet mardi.

Ce projet concerne la création d'une société qui serait chargée de gérer ses activités commerciales, d'organiser les tournois et d'accroître 'le financement alloué au développement du football'. Le tout grâce à l'arrivée d'investisseurs extérieurs.

'L'administration de la FIFA explore l'idée de réunir tous les droits commerciaux - couvrant la diffusion, le sponsoring, la billetterie et l'octroi de licences - avec la mise en oeuvre opérationnelle de ses tournois à travers la création de la FIFA Forward Enterprise (FFE)', précise le communiqué de l'instance qui gère le foot mondial.

'La FIFA invitera des tiers à réaliser des investissements minoritaires, et sans contrôle' au sein de cette société, ajoute-elle. 'La FIFA garderait le contrôle exclusif de la FFE à travers une représentation majoritaire au conseil d'administration', précise le communiqué, ainsi que 'l'autorité exclusive' sur la gouvernance du football, les compétitions, le calendrier, les décisions réglementaires...

4,2 milliards de dollars d'ici la fin de l'année

Association à but non lucratif, la FIFA conserve une partie de ses revenus, notamment pour organiser ses compétitions et rémunérer ses salariés - dont Gianni Infantino, qui perçoit plusieurs millions de francs suisses annuels -, et affecte le reste à des programmes de développement, qui seront selon elle revalorisés grâce à la création de cette FFE.

La FFE 'lèverait 4,2 milliards de dollars' d'ici la fin de l'année, et 'tous ses bénéfices nets seront réinvestis dans le football', assure la Fifa, qui promet à ses membres des retombées économiques via un nouveau mécanisme de financement, le FIFA Fast Forward Programme (FFFP).

En intégrant l'ensemble des programmes de financement déjà existants, la FIFA espère dégager une enveloppe supérieure à 10 milliards de dollars sur les quatre prochaines années pour financer le développement du football. En l'état, la FIFA prévoyait de distribuer environ 2,7milliards de dollars à ses fédérations membres sur la période 2027-2030.

Pour réaliser ce projet, qui doit encore être validé par le Conseil de la Fifa, l'instance mondiale explique travailler avec la banque d'affaires J.P. Morgan, et le fonds d'investissement Thrive Eternal qui 'devrait prendre la tête du groupe d'investisseurs potentiels pour la FFE' (ce fonds d'investissement a été fondé par Joshua Kushner, le frère de Jared, gendre du président américain Donald Trump).

'Pas des capitaux'

Souvent critique des décisions de la FIFA, l'UEFA, qui regroupe les fédérations européennes, n'a pas tardé à réagir à cette initiative. 'L'âme et la gouvernance du football ne sont pas des capitaux sur lesquels faire de la spéculation, surtout sans transparence sur la destination des bénéfices financiers. Aucun d'entre nous n'est le propriétaires du football. Ce n'est pas à la FIFA de le vendre', écrit-elle dans un communiqué.

/ATS