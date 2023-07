Une occasion à saisir pour la Suisse

L'équipe de Suisse peut composter dès mardi son ticket pour les 8es de finale de la Coupe du monde féminine.

Mais la sélection d'Inka Grings se frotte à une Norvège revancharde dès 10h (heure suisse) à Hamilton.

Suissesses et Norvégiennes n'affichent pas le même état d'esprit après la 1re journée. Lia Wälti et ses équipières peuvent se montrer sereines après avoir dominé les Philippines 2-0 vendredi, alors qu'Ada Hegerberg et ses partenaires sont d'ores et déjà en mission commando après avoir subi la loi de l'hôte néo-zélandais dans le match d'ouverture jeudi (1-0).

Ce succès, le deuxième de l'histoire du football féminin suisse dans une phase finale de Coupe du monde et le premier depuis la prise de fonction d'Inka Grings en début d'année, place les Suissesses dans une position idéale. Plus à l'aise lorsqu'il s'agit d'évoluer en contre, elles n'auront pas à faire le jeu face à une équipe de Norvège dont la défense n'offre pas toutes les garanties.

Un glorieux passé

La Norvège de la coach Hege Riise a ainsi encaissé 10 buts dans ses cinq derniers matches officiels. Cette équipe au fort potentiel offensif, emmenée par la meilleure buteuse de l'histoire de la Ligue des champions Ada Hegerberg, reste sur cinq matches sans victoire et n'a gagné qu'une seule de ses huit dernières parties.

Forcément en manque de confiance, les Norvégiennes n'avaient pas montré grand-chose jeudi face à la Nouvelle-Zélande. Mais la Norvège reste une grande nation du football féminin, même si son dernier titre remonte aux JO de Sydney 2000. Et elle voudra tout tenter pour éviter un deuxième couac consécutif, après avoir été éliminée - comme la Suisse d'ailleurs - dès la phase de poules de l'Euro 2022.

Inka Grings s'attend d'ailleurs à souffrir face à une équipe qui vise ouvertement la 1re place de cette poule A. 'C'est leur dernière chance', a souligné la technicienne allemande, qui ne veut pas que la pression des adversaires devienne celle de ses joueuses. Elle préfère que son équipe se concentre sur ses propres forces.

Le plein de confiance

'Nous sommes en forme et très motivées', a d'ailleurs souligné Inka Grings, qui a apprécié la manière avec laquelle ses joueuses ont géré leur premier match. La confiance est de retour au sein d'une équipe qui n'avait gagné aucune des six premières parties disputées depuis l'arrivée de sa nouvelle coach (cinq nuls, une défaite).

L'ambiance aussi est très bonne. 'Nous nous sommes préparées de manière optimale', a lâché Géraldine Reuteler. 'Ce sera un match très cool', a même assuré la joueuse de milieu de terrain. Meriame Terchoun s'attendait elle à un match un peu moins 'cool' avec une joueuse de la trempe d'Ada Hegerberg, qui ne craint pas les duels, dans le camp d'en face.

Ada Hegerberg n'est toutefois pas la seule joueuse susceptible de créer le danger côté norvégien. Même si Caroline Hansen est actuellement loin de sa meilleure forme physique. 'Nous pensons qu'elle sera présente', a assuré Inka Grings. 'Et si ce n'est pas le cas, une autre joueuse de haut niveau sera alignée'.

