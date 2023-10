Une nouvelle performance de choix pour le SLO

Stade Lausanne-Ouchy a signé une nouvelle performance de choix. Le néo-promu a obtenu le nul 1-1 au Letzigrund face au leader Zurich.

Première équipe cette saison à mener au score devant le FCZ grâce à la très belle frappe d'Ismaël Gharbi, le joueur prêté par le PSG, à la 24e, le SLO n’a rien volé. Les Vaudois furent les plus percutants pendant une heure et ils auraient pu forcer la décision avant l’égalisation du FCZ sur un penalty de Jonathan Oklita à la 44e. Seulement, Florian Danho devait galvauder une occasion en or pour quelques centimètres.

Après son succès à Bâle et avant de défier mercredi le Servette FC à Genève en Coupe de Suisse, le SLO a démontré qu’il était aussi capable de briller à l’extérieur. Ce résultat fait bien sûr l’affaire des Young Boys dans la lutte pour le titre. Les Bernois sont à trois points du FCZ, mais ils ont joué deux matches de moins.

/ATS