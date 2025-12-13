Une histoire de penalties à Tourbillon

Le FC Sion enchaîne ! Six jours après leur succès 3-0 devant les Young Boys, les Sédunois ont battu 1-0 les Grasshoppers pour consolider leur place dans le top 6 de la Super League.

A Tourbillon, cette rencontre, qui sera en février prochain un quart de finale de la Coupe de Suisse, fut une histoire de penalties. Celui transformé par Benjamin Kololli à la 43e pour l’ouverture du score. Celui arrêté par Anthony Racioppi sur la frappe de Jonathan Asp Jensen pour préserver l’avantage des siens à la 75e. Mais il convient aussi de préciser que le FC Sion se serait épargné bien des frayeurs si Rilind Nivokazi n’avait pas raté l’immanquable pour le 2-0 juste avant la pause à quelques centimètres d’une cage vide. Mais cet incroyable raté ne doit pas occulter l’apport précieux depuis le début de la saison du transfuge de Bellinzone.

Anthony Racioppi décisif une fois de plus

Elu MVP de la dernière journée après ses prouesses contre les Young Boys, Anthony Racioppi a, quant à lui, marqué à nouveau les esprits. Son arrêt sur le penalty ne fut pas le seul de la soirée pour un portier genevois qui a signé son sixième clean-sheet de la saison en Super League. Christian Constantin peut se féliciter de l’avoir 'exfiltré' de Hull City cet été où il était dans une impasse. Si le FC Sion se retrouve là où il l’est aujourd’hui, il le doit pour une bonne partie à son gardien.

Dans l’autre rencontre disputée à 18h00, le FC Winterthour a arraché le point du nul au Letzigrund face au FC Zurich (2-2). C’est un penalty de Roman Buess qui a permis à la 'lanterne rouge' d’éviter à la 91e minute une 12e défaite. Pour le FCZ, ce résultat sonne comme une défaite dans la mesure où il ne lui permet pas de basculer du bon côté de la barre.

