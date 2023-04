Une générosité mal récompensée

Battu dimanche à Lugano, le FC Sion n'a pas relevé la tête. Les Sédunois se sont inclinés 2-1 à Tourbillon devant le FC Bâle.

Toujours privés de Heinz Lindner et de Mario Balotelli, les Valaisans ont toutefois témoigné d'une certaine bravoure face à des Rhénans qui avaient aligné leur équipe 'made in Conference League' pour se relancer pleinement dans la course vers l'Europe. Les deux buts inscrits par Andi Zeqiri (17e) et par Dann Ndoye (40e) devaient souligner la froide détermination des Rhénans.

Le FC Sion revenait toutefois dans le match grâce à une réussite de Giovanni Sion quelques secondes à la pause qui devait beaucoup à l'abnégation de Baltazar. Jusqu'à la 95e minute, le FC Sion s'est alors efforcé d'arracher l'égalisation.

Ce baroud aurait sans douté mérité une autre issue que cette neuvième défaite à domicile. La bonne nouvelle pour le FC Sion est venue de Lucerne où Winterthour s'est incliné 3-1 après avoir pourtant ouvert le score. Lucerne, qui a repris sa deuxième place, est, par ailleurs, la première équipe cette saison à aligner quatre victoires de rang.

Dans le camp bâlois, la victoire a été assombrie par la sortie sur blessure de Marwin Hitz. Touché à la cuisse, le gardien a cédé sa place à Mirko Salvi. Même si le Vaudois est un gardien de valeur, on n'ose imaginer les conséquences d'un forfait de Hitz dans deux semaines pour la demi-finale de Conference League contre la Fiorentina.

/ATS