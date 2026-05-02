Une deuxième balle de titre pour Thoune à Bâle

Thoune a une deuxième occasion de décrocher son premier titre de champion de Suisse. Le promu bernois peut être sacré en cas de victoire sur la pelouse du FC Bâle samedi soir (20h30).

Battus à domicile par Lugano samedi dernier (1-0), les Thounois ont 11 points d'avance sur Saint-Gall alors qu'il reste quatre matches à disputer. Un match nul chez les Rhénans pourrait donc pratiquement suffire dans la mesure où Thoune dispose d'une meilleure différence de buts que les Brodeurs (+37 contre +25).

Mais seule une victoire permettrait aux hommes de Mauro Lustrinelli d'assurer définitivement leur premier titre. Sinon, ils devront attendre dimanche après-midi pour suivre le match entre Saint-Gall et Sion (14h00), voire la semaine suivante et leur déplacement en Valais.

Dans le Relegation Group, Lausanne accueille Lucerne (18h00) avec l'envie d'enchaîner après son probant succès contre Zurich (3-0). Winterthour doit de son côté absolument battre le FCZ pour conserver l'espoir d'éviter la relégation directe en Challenge League.

/ATS