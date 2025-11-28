Une défaite rageante pour Rafel Navarro et la Suisse

Rafal Navarro n’a pas connu la victoire pour sa grande première avec la Suisse. A Jerez de ...
Une défaite rageante pour Rafel Navarro et la Suisse

Une défaite rageante pour Rafel Navarro et la Suisse

Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

Rafal Navarro n’a pas connu la victoire pour sa grande première avec la Suisse. A Jerez de la Frontera, le mentor catalan et ses joueuses ont concédé une défaite rageante 2-1 devant la Belgique.

Malgré un ascendant très prononcé et une égalisation d’Alisha Lehmann, la Suisse a subi une leçon de réalisme de la part des Belges qui ont marqué sur leurs deux seules véritables occasions. Cette défaite a été actée sur une réussite de la tête de Tine de Caigny à la 72e. Déjà hésitante sur l’ouverture du score, Livia Peng aurait pu faire mieux sur cette action qui survenait quelques secondes seulement après une chance en or pour les Suissesses.

La Suisse aura l'occasion de se racheter ce mardi face au Pays de Galles. Ce match se déroulera également à Jerez de la Frontera. Rafel Navarro demandera à ses joueuses une plus grande efficience dans les deux surfaces pour corriger le tir après cette première malheureuse.

/ATS
 

