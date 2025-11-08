Un sixème succès de rang pour le leader

Mais jusqu’où ira le FC Thoune ? A Genève, la formation de l’Oberland a battu 1-0 le Servette ...
Un sixème succès de rang pour le leader

Un sixème succès de rang pour le leader

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Mais jusqu’où ira le FC Thoune ? A Genève, la formation de l’Oberland a battu 1-0 le Servette FC pour cueillir un sixième succès de rang et pour, bien sûr, consolider sa place de leader.

Les Bernois ont forcé la décision à la 90e sur un coup-franc magnifique de leur capitaine Leonardo Bertone qui a laissé Joël Mall sans réaction. Même si le Servette FC a traversé quelques beaux moments dans cette rencontre, le succès du FC Thoune ne sort pas de nulle part. Les joueurs de Mario Lustrinelli ont mieux commencé et mieux terminé la rencontre que leurs adversaires qui accusent toujours trop de trous d’air. Cette inconstance est l’une des raisons qui explique pourquoi les Grenat demeurent sous la barre. Et s’ils devaient concéder dans quinze jours à Lucerne une troisième défaite de rang, leur saison risquerait bien de ressembler à un hiver sans fin.

Celle du FC Thoune, en revanche, pourrait être bien celle de tous les bonheurs. En tête du classement avec 9 points d’avance sur le FC Bâle qui reçoit Lugano dimanche, le promu peut croire désormais que le ciel est sa seule limite. Un football direct, une solidité sans faille et des éclairs de génie comme cette frappe de Bertone peuvent les mener très loin avec un maintien déjà acquis et un le top 6 bientôt validé.

/ATS
 

Actualités suivantes

Premier League: Sunderland freine le leader

Premier League: Sunderland freine le leader

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 20:41

Un scénario renversant au Letzigrund

Un scénario renversant au Letzigrund

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 20:19

Bundesliga: le Bayern Munich tenu en échec à Berlin

Bundesliga: le Bayern Munich tenu en échec à Berlin

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 17:37

Servette accueille Thoune, l'étonnant leader de Super League

Servette accueille Thoune, l'étonnant leader de Super League

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 04:33

Articles les plus lus

Servette accueille Thoune, l'étonnant leader de Super League

Servette accueille Thoune, l'étonnant leader de Super League

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 04:33

Le rythme infernal du LS va encore s'accélérer

Le rythme infernal du LS va encore s'accélérer

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 04:34

Bundesliga: le Bayern Munich tenu en échec à Berlin

Bundesliga: le Bayern Munich tenu en échec à Berlin

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 17:37

Un scénario renversant au Letzigrund

Un scénario renversant au Letzigrund

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 20:19

Ligue 1: Embolo donne la victoire à Rennes

Ligue 1: Embolo donne la victoire à Rennes

Football    Actualisé le 07.11.2025 - 22:41

Servette accueille Thoune, l'étonnant leader de Super League

Servette accueille Thoune, l'étonnant leader de Super League

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 04:33

Le rythme infernal du LS va encore s'accélérer

Le rythme infernal du LS va encore s'accélérer

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 04:34

Bundesliga: le Bayern Munich tenu en échec à Berlin

Bundesliga: le Bayern Munich tenu en échec à Berlin

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 17:37

Pep Guardiola va diriger dimanche son 1000e match

Pep Guardiola va diriger dimanche son 1000e match

Football    Actualisé le 07.11.2025 - 18:45

Ligue 1: Embolo donne la victoire à Rennes

Ligue 1: Embolo donne la victoire à Rennes

Football    Actualisé le 07.11.2025 - 22:41

Un bon Xamax tient tête à Yverdon

Un bon Xamax tient tête à Yverdon

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 00:42

Le rythme infernal du LS va encore s'accélérer

Le rythme infernal du LS va encore s'accélérer

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 04:34