Un scénario parfait pour le FC Sion

Une semaine après sa défaite malheureuse à Berne, le FC Sion s’est remis dans le bon sens de la marche. A Tourbillon, les Sédunois se sont imposés 3-0 devant le FC Lucerne.

Cette rencontre a épousé un scénario parfait pour les Sédunois. A la 2e minute de jeu, Tyron Owusu commettait l’irréparable face à Donat Rrudhani pour un carton rouge indiscutable. A 11 contre 10, Sion trouvait l’ouverture à la 9e avec la complicité de Simon Simoni. Déjà guère à son avantage lors des trois coups de la saison contre Thoune, le portier albanais laissait passer entre ses jambes une frappe de Rrudhani.

Le seul bémol pour le FC Sion est sans doute ce 2-0 qui a un peu trop tardé à venir. Il est survenu à la 70e grâce à deux entrants, le passeur Josias Lukembila et le buteur Théo Berdayes. Servi par Franck Surdez, un autre 'joker', Lukembila signait le 3-0 à la 77e.

Didier Tholot et ses joueurs ont pu, ainsi, se projeter tranquillement vers la rencontre en Arménie de jeudi avec la satisfaction d’avoir prolongé leur invincibilité à domicile avec ce... 15e match de rang sans défaite. A Erevan, Didier Tholot sera peut-être amené du temps de jeu à sa nouvelle recrue Lorenzo Villa, non-inscrit sur la feuille de ce match contre Lucerne.

Dans l’autre rencontre disputée à 16h00, Lugano a cueilli les trois points au Letzigrund face aux Grasshoppers. Victorieux 4-1 après avoir pourtant été mené au score à la pause, le onze du Cornaredo rejoint les Young Boys et le FC Saint-Gall en tête du classement. Dereck Moncada (52e), Yanis Cimignani (71e et 92e) et Elias Pihlström (78e) ont marqué pour les Tessinois qui s’avancent déjà comme les grands rivaux des Young Boys.

/ATS