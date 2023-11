Un résultat favorable à la Suisse

L'équipe de Suisse pourra aborder la phase finale des qualifications pour l'Euro 2024 avec moins de stress. A la faveur de la défaite 1-0 d'Israël au Kosovo, la situation de la Suisse s'est améliorée.

Avec quatre points de réserve sur Israël et cinq sur le Kosovo, qui compte un match de plus, la Suisse pourra appréhender ses trois derniers matches contre Israël (mercredi en Hongrie), contre le Kosovo (samedi à Bâle) et face à la Roumanie (mardi de la semaine suivante à Bucarest) avec un certain relâchement.

Avec un succès mercredi à Felcsut, la Suisse pourrait déjà assurer sa qualification pour l'Euro 2024 en Allemagne. Avec tout autre résultat, elle resterait, en tous les cas, dans une position favorable avec une deuxième balle de match samedi à Bâle et si nécessaire une troisième en Roumanie.

Le staff de l'équipe nationale autour de Murat Yakin a regardé ensemble le premier match des Israéliens depuis le début des combats sur la bande de Gaza. Il ne fut guère impressionné par le jeu d'Israël. Les visiteurs furent rarement dangereux sur le terrain difficile à jouer de Pristina. L'attaquant kosovar Milot Rashica a inscrit le 1-0 peu avant la pause après une balle prolongée de la tête.

