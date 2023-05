Un pas décisif vers le titre pour Manchester City

Manuel Akanji s'apprête à fêter son premier titre de Champion d'Angleterre. Manchester City a, en effet, fait un pas décisif dimanche vers un nouveau sacre.

A Liverpool, les Mancuniens se sont imposés 3-0 face à Everton grâce à un doublé d'Ilkay Gundogan et à une réussite d'Erling Haaland, sa 36e de la saison en championnat. Si Manuel Akanji a disputé l'intégralité de la rencontre, Granit Xhaka n'a pas connu un dimanche aussi souriant. Le Bâlois, qui n'est resté qu'une heure sur la pelouse, et Arsenal se sont inclinés 3-0 à domicile devant Brighton pour abandonner leurs dernières illusions dans la course au titre.

Il ne manque plus, ainsi, qu'une victoire à Manchester City lors de ses trois dernières rencontres pour conserver sa couronne. Victorieux de ses... onze derniers matches de championnat, le onze de Pep Guardiola accueillera dimanche Chelsea pour, sans doute, classer l'affaire. Mais il leur faudra, auparavant, à veiller de ne pas se prendre les pieds dans le tapis mercredi lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid.

/ATS