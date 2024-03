Un match presque à sens unique au Cornaredo

Il n’y aura rien eu à faire pour Yverdon cette saison contre Lugano. Après deux lourdes défaites l’an dernier (6-1 et 5-0), les Vaudois sont tombés une troisième fois devant les Tessinois.

Au Cornaredo, la formation d’Alessandro Mangiarratti s’est inclinée 2-0 devant un FC Lugano qui a cueilli une quatrième victoire de rang pour consolider plus que jamais sa troisième place. Toujours privée de son meilleur joueur Varol Tasar et de ses tauliers William Le Pogam et Anthony Sauthier, elle n’a pas vraiment existé dans une rencontre presque à sens unique.

Après deux sauvetages de Paul Bernardoni devant Mattia Bottani, Lugano ouvrait logiquement le score à la 37e sur une frappe enroulée de Hadj Mahmoud. Buteur pour la cinquième fois cette saison en Super League, le Tunisien s’affirme de plus en plus comme l’un des cadres de l’équipe de Mattia Croci-Torti.

Le 2-0 est tombé peu avant l’heure de jeu avec la réussite de Milton Valenzuela, plus prompt que Marley Aké. L’Argentin a bénéficié d’un service en or de Renato Steffen pour tromper Bernardoni. Auteur de sa onzième passe décisive de la saison, Renato Steffen a rappelé combien il pouvait peser sur le jeu du FC Lugano. Et que sa sélection en équipe de Suisse pour le prochain rassemblement n’est de loin pas usurpée.

/ATS