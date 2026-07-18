Un match de folie à Miami

Match de folie à Miami ! L’Angleterre a battu la France 6-4 dans une finale pour la 3e place ...
Un match de folie à Miami

Un match de folie à Miami

Photo: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky

Match de folie à Miami ! L’Angleterre a battu la France 6-4 dans une finale pour la 3e place qui restera longtemps dans les annales.

Le 187e et dernier match de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France lui laissera un souvenir contrasté. Menés 4-0 après une première mi-temps cataclysmique au cours de laquelle Bukayo Saka et Marcus Rashford n’ont cessé de jouer au chat et à la souris face à une défense dépassée, Didier Deschamps et ses joueurs n’ont pas été loin de réussir une improbable remontada.

Les entrées d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola à la pause ont, ainsi, métamorphosé l’attaque tricolore qui pouvait enfin tenir son rang. Auteur d’un doublé pour ses neuvième et dixième buts dans cette Coupe du monde, Kylian Mbappé n’aura pas perdu sa soirée malgré la défaite. Le capitaine de l’équipe de France laissé Lionel Messi à deux longueurs au classement des meilleurs buteurs. En trois Coupe du monde, il aura fait trembler les filets à... 22 reprises, une fois de plus que Messi. Avant la grande finale de New York...

L’Angleterre a toutefois eu l'immense mérite de tenir face à la furia adverse jusqu'au penalty de la délivrance de Saka pour le 5-3 de la 87e. Les deux buts de Dembélé de Jude Bellingham dans le temps additionnel devaient donner encore plus de relief à ce match qui aura vu des attaques de feu foudroyer des défenses trop souvent à la rue.

Trois jours après leur mortifiante défaite contre l’Argentine en demi-finale, les 'Three Lions' signent, avec cette victoire, leur meilleur résultat en Coupe du monde depuis le sacre 1966. Mais elle n’atténue en rien le sentiment de gâchis suscité par la fin de match contre l’Argentine. Mais avec cette troisième place, Thomas Tuchel s'est peut-être offert un répit inespéré.

/ATS
 

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